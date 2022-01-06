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الإسماعيلى يعلن التعاقد رسميا مع سايكو كونتيه ويرحب باللاعب الجديد.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الإسماعيلى تعاقده رسميا مع اللاعب الجامبى سايكو كونتيه، مهاجم نادى السكة الحديد المصرى، مرحبا به عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

ونشر نادى الدراويش صورة للاعب الجديد، صحبها بتعليق: "الثانى.. الإسماعيلى يتعاقد مع المهاجم سايكو كونتيه".

ونجح مسئولو النادى الإسماعيلى فى إتمام التعاقد مع اللاعب الجامبى سايكو كواكا لاعب ومهاجم السكة الحديد الذى ينافس بالدورى المصرى فى القسم الثانى مقابل 800 ألف جنيه.

وكان الإسماعيلى تعاقد مع المهاجم البوليفى كارميلو كأولى الصفقات الشتوية لقلعة الدراويش من أجل تحسين النتائج التى ظهرت متراجعة منذ بداية الموسم.

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سايكو كونتيه صفقة الإسماعيلي الجديدة

 

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سايكو كونتيه

 

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سايكو كونتيه يوقع للإسماعيلي

 

 

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سايكو كونتيه يوقع للإسماعيلي

 

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سايكو كونتيه لاعب الإسماعيلى

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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