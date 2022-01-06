شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: مصطفى فتحى يفاجئ الزمالك ويطلب 15 مليون جنيه فى الموسم للتوقيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي كريم شحاتة إن مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك طلب الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد مقابل التوقيع على عقود التجديد للفريق.
وأضاف كريم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "عقد مصطفى فتحي لا يتجاوز الـ3 ملايين جنيه في الموسم الواحد، ويرغب اللاعب فى تعويضه ماليًا في العقد الجديد مقابل التوقيع للفريق".
وينتهى تعاقد مصطفى فتحى مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، مما يمنح اللاعب أحقية التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير المقبل، والرحيل مجانًا فى نهاية الموسم.
وخرج مصطفى فتحى من القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، ويعد أبرز المستبعدين من القائمة هم: محمد فوزى، أحمد ياسين، محمد فتح الله "كماتشو"، مروان حمدى، مروان داود، مصطفى فتحى، محمد مجدى "أفشة"، محمد حمدى، أحمد ياسر ريان، أحمد حسن كوكا، أحمد رفعت، إبراهيم عادل، محمد هانى، أحمد رمضان بيكهام وعماد نبيل دونجا.