شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: مصطفى فتحى يفاجئ الزمالك ويطلب 15 مليون جنيه فى الموسم للتوقيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي كريم شحاتة إن مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك طلب الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم الواحد مقابل التوقيع على عقود التجديد للفريق.

وأضاف كريم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "عقد مصطفى فتحي لا يتجاوز الـ3 ملايين جنيه في الموسم الواحد، ويرغب اللاعب فى تعويضه ماليًا في العقد الجديد مقابل التوقيع للفريق".

وينتهى تعاقد مصطفى فتحى مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، مما يمنح اللاعب أحقية التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير المقبل، والرحيل مجانًا فى نهاية الموسم.