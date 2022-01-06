شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يتحدث عن خطة اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.. ودعم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم في قائمته لاختيارهم لإدارة الجبلاية خلال الـ4 سنوات المقبلة، مشددًا أنه ومجلسه سينفذون كافة الوعود التي قطعوها على أنفسهم.

وقال جمال علام، خلال تصريحات تليفزيونية، إن التركيز فى الفترة المقبلة سيكون مع منتخب مصر الذي سيكون هدفه حصد لقب كأس أمم أفريقيا، وليس التمثيل المشرف، موضحًا أن الاتحاد سيقدم كل ما بوسعه لدعم المنتخب الوطني.

وأشار إلى أن مجلس الجبلاية سيتواجد غدًا في مران المنتخب الوطني، لمؤازرته قبل المشاركة بأمم أفريقيا، مضيفًا: "سنوقف كل الملفات حاليًا لحين الانتهاء من البطولة ومن ثم سيتم دراسة جميع الملفات لكن التركيز كاملًا سينصب مع المنتخب الوطني في الفترة الحالية".

وأوضح أن اتحاد الكرة يفكر في إنشاء روابط للقسمين الثاني والثالث، فضلًا عن أنه سيكون هناك حالة كبيرة من التعاون في الفترة المقبلة مع رابطة الأندية التي يشعر الجميع يشعر بالتغيير الإيجابي الذي تم بوجودها، مشددًا أن كأس مصر لن يتم إلغاؤه لكن سيتواصل اتحاد الكرة مع الرابطة لتحديد مواعيده.

واختتم جمال علام تصريحاته: "سنقدم الدعم لجميع الأندية المشاركة في أي مسابقة تحت إشراف اتحاد الكرة سواء كان عضو جمعية عمومية أو لا، واتحاد الكرة سيتحمل تكلفة الحكام بدلًا من مراكز الشباب في خطوة من مجلس الجبلاية لدعمهم".