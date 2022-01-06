شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الوفا: مجلس اتحاد الكرة الجديد لديه الكثير ليقدمه.. ولا صوت يعلو على منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه سعيد بتواجده ضمن القائمة التي تدير الجبلاية خلال الفترة المقبلة، تحت رئاسة جمال علام، مشيرًا إلى أن المجلس أمامه الكثير ليقدمه للكرة المصرية.

وأضاف أبو الوفا، فى تصريحات تليفزيونية، أن المجلس أمامه الكثير من الملفات والتحديات التي تدير اتحاد الكرة، على رأسها ملف المنتخب الوطني الذي سيشارك في كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وتابع أنه يأمل في التتويج بكأس أمم أفريقيا، ومن ثم التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر، مضيفًا أن اتحاد الكرة ينتظره الكثير أيضًا ليضيفه أبرزها الاهتمام بدوريات الدرجة الأدنى.

وواصل حديثه أنه لا صوت يعلو على صوت المنتخب الوطني، الذي سيتم تقديم كل الدعم والمساندة له، آملين عودة الفراعنة من الكاميرون ببطولة كأس الأمم الأفريقية.