شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: مجلس اتحاد الكرة الجديد هدفه تطوير اللعبة وليس المنصب أو الشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد بالثقة التي حصل عليها من أعضاء الجمعية العمومية، لتطوير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القائمة برئاسة جمال علام غرضها الأول والأخير خدمة الكرة في مصر.

وأضاف الدرندلي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مجلس اتحاد الكرة، سيعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه الكرة في مصر أبرزها الأزمات المادية، مشددًا أن المجلس هدفه خدمة الكرة وليس المنصب أو الشو الإعلامي.

وواصل حديثه أن المجلس الجديد يسعى لتوفير موارد مادية مختلفة من أجل إيجاد سيولة مادية لاتحاد الكرة لتطوير اللعبة، موضحًا أن أهم الأزمات التي سيسعى لحلها هي توفير النفقات للأندية المغمورة التي تعاني في الدرجات الأدنى.

وشدد الدرندلي على دعمه لمنتخب مصر قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021، ثم تصفيات كأس العالم، مضيفا: "هدفنا بطولة أمم أفريقيا وليس التمثيل المشرف من أجل عودة الكرة المصرية لمكانتها الطبيعية، وسيلتقى المجلس الجديد اللاعبين والجهاز الفني لدعمهم وتحفيزهم قبل البطولة التي نأمل في حصدها".