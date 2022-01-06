شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: اتحاد جدة يقترب من طارق حامد بعد مباركة أحمد حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، أن المسئولين في اتحاد جدة السعودي تواصلوا مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني والفريق السعودي في الأيام الماضية للاستفسار منه عن طارق حامد لاعب الزمالك وسط رغبتهم في التعاقد معه.

وأضاف شبانة أن حجازي أيد إتمام الصفقة لمسئولي اتحاد جدة، وأكد لهم أن وجود اللاعب سيكون مكسبا كبيرا للفريق السعودي خلال الفترة المقبلة، وشدد لهم بأنه يمتلك خبرات كبيرة وسيكون نقطة فارقة مع الفريق السعودي حال إتمام الصفقة.

ويتواجد حجازي مع المنتخب الوطني ويستعد للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، في الوقت الذي تم استبعاد طارق حامد من القائمة بناء على رؤية كارلوس كيروش.