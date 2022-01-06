أحمد مجاهد: خضت معارك كثيرة... ورحلتي الطويلة انتهت في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة للاتحاد المصري لكرة القدم أن رحلته الطويلة في الاتحاد المصري لكرة القدم انتهت يوم 5 يناير الجاري.

وعبر حسابه على "فيسبوك" كتب أحمد مجاهد :"أسدل الستار على رحلة طويلة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، من أول درجات السلم حتى أصبحت رئيسا للجنة إدارة الاتحاد بتعيين من الفيفا".

وأضاف مجاهد :"بدأت منذ مطلع التسعينات في اتحاد الكرة، خضت معارك كثيرة، عرفت الجميع خلالها، ومررت بأيام جميلة وأخرى عصيبة".

وأنهى مجاهد :"اجتهدت ما استطعت وبتوفيق الله نلت أكثر مما حلمت به، في النهاية أحمد اله كثيرا وأشكر كل من تعاملت معاهم طوال رحلتي، وإلى طريق جديد ورحلة أخرى إن كان في العمر بقية".