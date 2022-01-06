مصدر لمصراوي: جمال علام يترأس لبعثة مصر في الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر بترأس رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، سيترأس بعثة مصر في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه تم استصدار تأشيرة لجمال علام ليُسافر على رأس البعثة ولم يتم استصدار التأشيرة لأي عضو.

وكان القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت يوم أمس الأربعاء، بعدما حصلت على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ويقع المنتخب الوطني بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تضم كلاً من: نيجيريا، غينيا بيساو و السودان.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 9 يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير الجاري.