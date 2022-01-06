علام: مصر لن تسعى للتمثيل المشرف فقط في أمم إفريقيا.. اللقب هدفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن منتخب بلاده المشارك في بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق في الكاميرون يوم 9 يناير الجاري، لن يذهب من أجل التمثيل المشرف فقط.

وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" قال علام :"مصر لن تذهب للتمثيل المشرف في الكاميرون، هدفنا تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، وهذا ما سنلعب لأجله".

وأضاف جمال علام :"اتحاد الكرة سيدعم بكل ما يملك المنتخب المصري لتحقيق الهدف المنشود وهو التتويج ببطولة أمم إفريقيا".

وانُتخب جمال علام رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم في الخامس من يناير 2021 لولاية تمتد لأربعة سنوات قادمة، لينتهي عصر اللجان المؤقتة في الاتحاد.

وعن الملفات الشائكة التي يتعين على المجلس الجديد لاتحاد الكرة في مصر مناقشتها في الفترة المقبلة قال جمال علام :"سنؤجل كل شيء إلى ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا".

وأتم جمال علام :"جئنا لنجد بطولة كأس الأمم الإفريقية على الأبواب، وبالتالي كل عملنا الآن يتلخص في دعم المنتخب من أجل الفوز بالبطولة".