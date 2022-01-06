تشيلسي يضع قدمًا في نهائي كأس كاراباو بثنائية في مرمى توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وضع نادي تشيلسي قدمًا في نهائي كأس كاراباو بعد الفوز بثنائية نظيفة أمام نظيره توتنهام، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي.

وتقدّم نادي تشيلسي سريعًا بالتحديد عقب مرور 5 دقائق بهدف سجله لاعبه كاي هافارتز قبل أن يُسجل لاعب توتنهام، بن دافيس الهدف الثاني لتشيلسي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 34 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي تشيلسي نظيره توتنهام، مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يناير الجاري في إياب دور نصف النهائي.

وكان من المقرر أن يلتقي يوم غد الخميس فريق ليفربول نظيره أرسنال ضمن منافسات ذهاب الدور ذاته بكأس كاراباو ولكن وافقت رابطة الأندية الإنجليزية اللقاء بعد طلب ليفربول مع تزايد حالات الإصابة بصفوفه بفيروس كورونا.

وبدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيبا.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، رودريجير، مالانج، ألونسو.

خط الوسط: ماونت، ساؤول، جورجينيو، هافرتز، زياش.

والمهاجم: لوكاكو.

وبدأ توتنهام المباراة بتشكيل مكوّن من:

حارس المرمى: لوريس.

خط الدفاع: إيمرسون، تانجانجا، ديفيز، مات دوهارتي.

خط الوسط: هوييبرغ ، سكيب ، إيمرسون .

خط الهجوم: سون ، هاري كيـن ، لوكاس مورا