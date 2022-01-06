الامارات | الغيني كمارا يغادر كلباء إلى الشارقة بعد انتهاء الإعارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الغيني كمارا يغادر كلباء إلى الشارقة بعد انتهاء الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، أمس، مغادرة لاعب الفريق الغيني عثمان كمارا إلى نادي الشارقة، بعد انتهاء فترة إعارته، متمنياً له النجاح في حياته الرياضية المقبلة. وقدم حساب كلباء الشكر للاعب، نظير الإضافة الكبيرة التي قدمها إلى الفريق، منذ انضمامه إليه مطلع الموسم الجاري، خاصة على مستوى دوري أدنوك للمحترفين، وأسهم في تمركز اتحاد كلباء في المركز السادس في ترتيب فرق بطولة الدوري.

وسجل كمارا 8 أهداف في 10 مباريات شارك فيها، إلى جانب قيامه بصناعة 5 أهداف لزملائه، ما يعد أفضل إضافة للاعب مقيم في الموسم الحالي.

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