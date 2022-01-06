الامارات | منتخب الدراجات ينهي معسكره المغلق في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدراجات ينهي معسكره المغلق في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى منتخب الدراجات للكبار معسكره التدريبي الذي أقيم في الفجيرة لمدة أسبوعين، استعداداً للمشاركات القادمة، ومنها بطولة آسيا للطريق، التي ستقام في طاجيكستان، بشهر مارس المقبل، وبطولة آسيا للمضمار، وطواف الشارقة الدولي، ودورة الألعاب الخليجية في الكويت التي تم تأجيلها مؤخراً إلى شهر مايو المقبل.

وقال بيان صحافي، إن رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة، وجه الشكر للاعبين على الاستمرار بالحماس والقوة نفسهما في التدريبات، رغم تأجيل دورة الألعاب الخليجية. من جانبه أكد كابتن منتخب الدراجات يوسف ميرزا، أن المنتخب جاهز لكل المشاركات الخارجية.

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