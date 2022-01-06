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الامارات | انطلاق فترة انتقالات اللاعبين الشتوية

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فترة انتقالات اللاعبين الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، في التاسعة صباحاً، الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين للموسم الجاري، على أن تُغلق مساء الأول من فبراير المقبل.

ويتم خلال هذه الفترة قيد وتسجيل اللاعبين المحترفين والهواة، بالفريق الأول للأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى، إضافة إلى اللاعبين المقيدين في الفرق تحت 21 سنة بمسابقة رابطة المحترفين الإماراتية، ومسابقتي الشباب تحت 21 سنة وتحت 19 سنة، اللتين يُنظمهما اتحاد الكرة، إضافة إلى اللاعبين في مسابقتي دوري الدرجة الثانية والثالثة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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