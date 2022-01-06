الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمهور

دشن ناديا العربي ودبا الفجيرة حملة جماهيرية كبيرة، لتأمين أكبر عدد من الجمهور، في المدرجات، إضافة إلى إمكان توفير فحص مجاني لـ«كوفيد-19»، وذلك استعداداً للمباراة المهمة بين الفريقين في دوري الهواة.

مفاجأة

تُجهز إدارة أحد أندية المحترفين مفاجأة غير سارة لأحد مهاجميها من الأسماء البارزة، بالاستغناء عن خدماته أو إعارته لأحد الأندية المحلية، إذ اقتربت المفاوضات مع اللاعب الذي سبق له اللعب في الدوري الإيطالي للانتهاء بعد الاتفاق على كل التفاصيل، ولم يتبقّ سوى التوقيع.

سرية

لاحظ مراقبون أن اتحاد لعبة جماعية، في أكثر من مناسبة، يعقد اجتماعاته بشكل سري خوفاً من مواجهة الإعلام والجمهور، آخرها اجتماع مهم عقده أخيراً، على الرغم من أن مسؤولي هذا الاتحاد يرددون دائماً أن الإعلام شريك استراتيجي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news