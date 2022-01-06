أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 / 1 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 / 2022 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم السبت بدلا من الجمعة، بناء على طلب المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

كلاكيت تانى مرة .. تأجيل سفر منتخب مصر إلى الكاميرون ليوم السبت

تقرر تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم السبت بدلا من الجمعه بناء علي طلب المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش .

فوز قائمة جمال علام بانتخابات اتحاد الكرة بـ 109 أصوات من 116

فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

لاعبو الزمالك يطلبون جزءا من متأخراتهم خلال الفترة المقبلة

طلب لاعبو الزمالك من أمير مرتضي المشرف علي الكرة في النادي ضرورة صرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام المقبلة في ظل عدم حصول اللاعبين علي مستحقاتهم منذ الموسم الماضي.

يجري حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندري، أشعة رنين على المخ خلال الساعات المقبلة، لزيادة الاطمئنان على حالته الصحية وذلك بعد إصابته بحالة تشنج مفاجئ خلال قيادته لسيارته يوم الأحد الماضي.

فى مفاجأة من العيار الثقيل قرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عدم اصطحاب الثلاث لاعبين الذين تمت إضافتهم لقائمة الفراعنة المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، وهم إبراهيم عادل ومحمد حمدى ومروان حمدى، في رحلة السفر إلى الكاميرون.

يحاول محمد هاني ظهير أيمن الأهلي استغلال مشاركته الأساسية في بطولة كأس الرابطة التي تنطلق بدءا من يوم 12 يناير الجاري، وغياب أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسي عن المشاركة لظروف مشاركته رفقة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، في استعادة بريقه وإثبات نفسه للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

يجتمع أحمد يحيى وكيل أعمال محمود كهربا لاعب الأهلي خلال الساعات القادمة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، لإنهاء إجراءات انتقال اللاعب إلى نادي هاتاي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد تكليف جمال علام رئيس المجلس برئاسة بعثة منتخب مصر خلال رحلته إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

تولى رسميا عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية لفريق غزل المحلة بعد قرار تعيينه مؤخرا و تقديمه فى مؤتمر صحفى .

أصدرت وزارة الشباب والرياضة ، قرار بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة الأهلي، بعد انتخابه في منصب النائب، في مجلس محمود الخطيب، معتمدا بتنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وعرض أمره على الجمعية العمومية.