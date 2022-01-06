شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يجتمع بجهازى سلة وطائرة الزمالك ويعد بحل كافة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع جهاز السلة اليوم الأربعاء بحضور أحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات.

ووعد أحمد مرتضي خلال الجلسة بحل كافة المشاكل خلال الأيام القليلة القادمة، وطلب من الجهاز الفني واللاعبين تقديم أفضل أداء في المواجهات القادمة والظهور بمستوى يليق باسم الزمالك، ومواصلة سلسلة الانتصارات بعد الفوز على مصر للتأمين في اللقاء الماضي للحفاظ على فرص الفريق بالمنافسة على اللقب.

ووعد أحمد مرتضى اللاعبين والجهاز الفني بحضور المران الختامي استعدادا للقاء الجزيرة من أجل دعم ومؤازرة الفريق قبل اللقاء المرتقب أمام الجزيرة.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا مساعد وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد مخطط أحمال ومصطفى محسن مديرا إداريا الفريق، ورامي العايدي إداريا.

كما حرص أحمد مرتضى على عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة اليوم الأربعاء في حضور أحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات.

وقدم أحمد مرتضى التحية للاعبين والجهاز الفني عقب سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في المواجهات السابقة من الدور التمهيدي للدوري العام.

وطلب من اللاعبين والجهاز الفني مواصلة العمل الجاد وتحقيق الفوز في المباريات القادمة من أجل اسعاد جماهير النادي، ووعد أحمد مرتضي خلال الجلسة بحل كافة المشاكل في الأيام القليلة القادمة.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي عن تواجد الزمالك بمجموعة تضم "دلفي والطيران والشمس والترسانة وبورسعيد" ويقود الفريق: حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عام ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدرب أحمال وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا.