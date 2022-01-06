7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 5 / 1 / 2022

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء 5 /1/ 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

يجتمع أحمد يحيى وكيل أعمال محمود كهربا لاعب الأهلي خلال الساعات القادمة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، لإنهاء إجراءات انتقال اللاعب إلى نادي هاتاي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

كلاكيت تانى مرة .. تأجيل سفر منتخب مصر إلى الكاميرون ليوم السبت

تقرر تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم السبت بدلا من الجمعه بناء علي طلب المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش .

لاعبو الزمالك يطلبون جزءا من متأخراتهم خلال الفترة المقبلة

طلب لاعبو الزمالك من أمير مرتضي المشرف علي الكرة في النادي ضرورة صرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام المقبلة في ظل عدم حصول اللاعبين علي مستحقاتهم منذ الموسم الماضي.

تولى رسميا عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية لفريق غزل المحلة بعد قرار تعيينه مؤخرا و تقديمه فى مؤتمر صحفى.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة ، قرار بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة الأهلي، بعد انتخابه في منصب النائب، في مجلس محمود الخطيب، معتمدا بتنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي والمتضمن عدم إعلان فوز العامري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وعرض أمره على الجمعية العمومية.