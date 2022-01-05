الامارات | ميسي ينتصر على «كورونا» و يعود إلى صفوف فريقه المثقل بالإصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ينتصر على «كورونا» و يعود إلى صفوف فريقه المثقل بالإصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للالتحاق بصفوف فريقه سان جرمان عقب خضوعه لفحص سلبي لفيروس كورونا بعد نتيجة إيجابية، بحسب ما أعلن متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم.

وأفاد النادي الباريسي في بيان أن «الفحص الذي خضع له ليونيل ميسي جاء سلبياً لـ +كوفيد-19». وصل إلى باريس وسيعاود التمارين مع المجموعة في الأيام المقبلة«.

وأعلن سان جرمان عن اصابة نجمه الأرجنتيني بفيروس كورونا بعد خضوعه لفحص إيجابي خلال تمضيته عطلة الأعياد في بلده الأم.

وأكد مدرب النادي مواطن ميسي، ماوريسيو بوكيتينو خلال مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه أمام فان من الدرجة الرابعة في دور الـ 32 من الكأس المحلية (فاز سان جرمان 4-صفر) أن ميسي بامكانه أن يعود إلى فرنسا، عندما تصبح نتيجته سلبية".

ولم يحدد سان جرمان متصدر الـ"ليغ1" مع 46 نقطة، ما إذا كان ميسي سيكون قادراً على خوض المواجهة المقبلة أمام ليون الثاث عشر (24 نقطة) ضمن منافسات المرحلة العشرين الأحد.

وتعج صفوف النادي الباريسي بالمصابين بفيروس كورونا وآخرهم المدافع لافين كوروازا، الذي انضم إلى لائحة كبيرة تضم كلاً من الظهير الاسباني خوان برنات، مواطنه الحارس سيرخيو ريكو، الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، البرتغالي دانيلو بيريرا والشاب ناثان بيتومازالا.

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