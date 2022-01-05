شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مادية على المتغيبين عن التدريبات في المصري بدون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري، توقيع غرامات مادية على المتغيبين عن التدريبات بدون إذن سابق من الجهاز الفني، وذلك لفرض حالة من الانضباط على الفريق، قبل الاستعداد لخوض منافسات كأس الرابطة.

وكان أحمد حمودي قد غاب عن تدريبات الفريق أمس بدون إذن قبل أن ينتظم اليوم في التدريبات، كما تغيب عمرو مرعي عن المران بداعي مرض والده وخضوعه لعملية جراحية، فيما تغيب أحمد الشيخ بداعي استكمال عملية التأهيل من الإصابة خارج النادي.

وكان كريم ذكري مدير الكرة بقرر توقيع غرامة مالية تقدر بمائة ألف جنيه، على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية أو صحفية دون إذن النادي.

وخاض لاعبو النادي المصري وصلة تدريبات بدنية بصالة الجيمانزيوم الملحقة بأحد الفنادق الكبرى ببورسعيد، وذلك لرفع اللياقة البدنية للاعبين عقب العودة من إجازة امتدت لنحو 10 أيام بعد خوض الفريق البورسعيدي مباراة الجولة الثامنة فى الدوري العام، والتي خسرها المصري أمام الاتحاد بهدف نظيف.

ويستعد المصري لمواجهة مصر المقاصة في اللقاء الأول بمجموعته بمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية، حيث تضم مجموعة المصري كل من، بيراميدز، فيوتشر، الاتحاد السكندري، مصر المقاصة، وإيسترن كومباني.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات في الدوري، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.