شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختتم استعداداته لكأس الرابطة بمواجهة فاركو غدا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى، آخر التجارب الودية أمام فاركو على استاد برج العرب الفرعى في الثالثة عصر غد الخميس، استعدادا لكأس الرابطة الذى ستقام خلال الشهر الجارى.

يدخل سموحة المباراة مكتمل القوة الضاربة بعد شفاء جميع المصابين، في البروفة الأخيرة لمواجهة الإسماعيلى في أولى مباريات الفريق في كأس الرابطة.

وأوضح أحمد سامى أن كأس الرابطة سيعوض فترة التوقف وفرصة لعمل عدة مباريات ذات الطابع الرسمى وإعداد جيد للاعبين قبل الانتقالات الشتوية.