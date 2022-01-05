شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يدعم صفوفه بثلاث صفقات قوية بأوامر عبدالناصر محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الإنتاج الحربى فى تدعيم صفوفه، بـ3 صفقات قوية اليوم الأربعاء، لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تعديل مسار الفريق فى القسم الثانى.

وتعاقد الإنتاج مع ضياء قنديل لاعب سيراميكا والداخلية موسمين ونصف فى حضور عبدالناصر محمد المدير الفنى وشريف شعبان مدير الكرة وطارق الطوخى وكيل اللاعب.

وضم الإنتاج الحربى أيضا أشرف بخيت حارس مرمى بورفؤاد والترسانة السابق، كما ضم محمد عبدالله لاعب أبو قير للأسمدة بداية من الموسم الجديد.

ويحتل نادى الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 14 نقطة بعد مرور 13 جولة من منافسات مجموعة القاهرة والقناة في القسم الثانى.

ويلتقى نادى الإنتاج الحربى مع القناة فى الثانية والنصف ظهر السبت المقبل، فى إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثانى.