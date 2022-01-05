شكرا لقرائتكم خبر عن كوبر لـ"الخليج 365: منتخب مصر متعود على الفوز بأمم أفريقيا "لكن مش معايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر والحالى لمنتخب الكونغو، إنه كان حريصًا على متابعة بعض مباريات الفراعنة تحت قيادة كارلوس كيروش فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر، متمنيًا لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة.

أضاف كوبر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه لا يستطيع تقييم أداء المنتخب المصرى تحت قيادة كيروش، نظرًا لعدم متابعة مباريات عديدة يستطيع من خلالها تقييم الأداء، إلا إن كيروش يحتاج لمزيد من الوقت حتى يستطيع تطبيق طريقة لعبه وفكره ويصل بالفراعنة للمستوى الأفض.

تابع المدير الفنى لمنتخب الكونغو، إن بطولة كأس أمم أفريقيا مهمة جدًا لمنتخب مصر، وأعتاد الفراعنة على التتويج بتلك البطولة، وقال مبتسمًا: "متعودين يكسبوا أمم أفريقيا لكن مش معايا للأسف.. وأتمنى لهم التوفيق والتتويج بتلك النسخة".

وعن منافس الكونغو الديمقراطية فى الدور الحاسم فى تصفيات مونديال قطر 2022، أكد كوبر إن جميع الفرق قوية ويجب الاستتعداد بقوة لأى منافس، ومهما كان الفريق سنحاول تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق المكسب، واكتسبت خبرات كبيرة فى تلك المواجهات.

وتأهل منتخب جمهورية الكونغو بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر إلى الدور النهائى والحاسم من تصفيات كأس العالم، وانضم منتخب الكونغو إلى 4 منتخبات ضمنت التأهل رسميا للدور الثالث والأخير الحاسم فى تصفيات مونديال قطر 2022، وهى السنغال ومصر ومالى والمغرب .



































