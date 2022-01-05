شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يوجه رسالة إلى رامى صبرى في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى رسالة إلى رامى صبرى مدافع فاركو الذى يحتفل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين اليوم قائلا:" عيد ميلاد سعيد يا خويا يا محترم".

وفى سياق متصل شهدت قائمة أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف فى 2021، تواجد مدافع نادى فاركو الحالى وإنبى السابق رامى صبرى فى المركز السابع، والتى أصدرها اتحاد كرة القدم الدولى للتاريخ والإحصاء.

وحل رامى صبرى فى المركز السابع بعد إحرازه 10 أهداف بسنة 2021 بواقع 9 أهداف مع ناديه السابق إنبي بموسم 2020-2021 وهدف واحد مع ناديه الحالى بفاركو بالموسم الحالي 2021-2022 بمرمى بيراميدز بالأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، والذي يعد أول أهداف فاركو في تاريخه بالدوري الممتاز.

ويعد رامي صبري اللاعب المصري الوحيد في القائمة التي شهدت أيضًا تواجد التونسي على معلول لاعب النادى الأهلى بالمركز السادس برصيد 11 هدفا.