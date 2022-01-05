ظهور صلاح واستبعاد ميسي.. "ليكيب" تكشف عن تشكيل العام المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تشكيل عام 2021 المثالي، ليشهد ظهور النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، واستبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" من فرانس فوتبول كأفضل لاعب في العالم لعام 2021، لكنه وجد نفسه خارج تشكيل أفضل 11 لاعب في العام ذاته من صحيفة "ليكيب".

على الجهة الأخرى لم يشمل تشكيل "فيفا" المثالي لأفضل 11 لاعب للعام الماضي اسم محمد صلاح، لكن صحيفة "ليكيب" منحته التعويض بوضعه في تشكيلها المثالي.

التشكيل أيضا شهد غياب كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والذي حل سادسا في ترتيب بالون دور بفارق مركز واحد عن محمد صلاح السابع.

وضم تشكيل "ليكيب" المثالي 7 لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع لاعب واحد من الدوري الإسباني، ومثله من الدوري الألماني والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل "منتخب العالم" من ليكيب كالتالي:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي (تشيلسي - السنغال)

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد (ليفربول - إنجلترا)، روبين دياز (مانشستر سيتي - البرتغال)، ماركينوس (باريس سان جيرمان - البرازيل) هيرنانديز (إيه سي ميلان - إيطاليا).

خط الوسط: نجولو كانتي (تشيلسي - فرنسا)، جورجينيو (تشيلسي - إيطاليا)

رباعي الهجوم: محمد صلاح (ليفربول - مصر)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا)، كريم بنزيمه (ريال مدريد - فرنسا)، روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ - بولندا).