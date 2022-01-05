استعدادا لأمم إفريقيا.. الجزائر تكتسح غانا وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

وجه المنتخب الجزائري إنذارا مبكرا لجميع منافسيه قبل خوضه بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تفتتح بالكاميرون يوم الأحد القادم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على نظيره الغاني في المباراة الودية التي جرت بينهما بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة القارية.

وافتتح آدم وناس التسجيل للمنتخب الجزائري في الدقيقة الثامنة، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما سجل جوناثان منساه، لاعب منتخب غانا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74.

واختتم إسلام سليماني الأهداف الجزائرية بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 79، ليحصل منتخب الجزائر على قوة دفع لا بأس بها قبل بداية حملته للدفاع عن لقبه الأفريقي الذي توج به في النسخة الماضية التي أقيمت بمصر عام 2019.

ويلعب منتخب الجزائر، الساعي للفوز بالبطولة للمرة الثالثة، بعدما توج بها عامي 1990 و2019أيضا، في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات لأمم أفريقيا، برفقة منتخبات سيراليون وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في البطولة بمواجهة نظيره السيراليوني يوم الثلاثاء القادم، قبل أن يواجه غينيا الاستوائية وكوت ديفوار يومي 16 و20 كانون الثاني/يناير الجاري على الترتيب.

في المقابل، يلعب منتخب غانا، الذي يمتلك 4 ألقاب في البطولة، بالمجموعة الثالثة بجانب منتخبات المغرب وجزر القمر والجابون.

ويلعب المنتخب الغاني، الذي يحلم باستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 40 عاما، مباراته الأولى في المجموعة ضد المنتخب المغربي يوم الاثنين القادم، ثم يواجه منتخبي الجابون وجزر القمر يومي 14 و18 كانون الثاني/يناير الجاري على الترتيب.