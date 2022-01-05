بالصور.. نجوم الرياضة في عزاء إبراهيم حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير ـ هاني رجب:

أٌقيم مساء اليوم الأربعاء عزاء الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير بجريدة الأهرام وعضو مجلس الشيوخ، إبراهيم حجازي.

وشهدت مراسم العزاء حضور عدد من نجوم الرياضة وعلى رأسهم: محمد فضل، حسام غالي، حسن المستكاوي.

وأعلن ماندو حجازى نجل الناقد الرياضى عبر فيس بوك، رحيل والده، يوم الاثنين الماضي، كاتبًا عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. انتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبى.. تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي".وكان حجازي تعرض لأزمة صحية قبل أيام استدعت نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن الكاتب الكبير هو مؤسس واول رئيس تحرير لمجلة الاهرام الرياضي، كما قدم برنامج في دائرة الضوء، وشارك في نصر أكتوبر عام1973.