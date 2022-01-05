شكرا لقرائتكم خبر أولي ينتقد رافضي التطعيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي تصريحات لصحيفة «دي تسايت» الألمانية الأسبوعية قال هونيس»أعتقد أنه يجب تهميش هؤلاء الناس بشكل حازم، لأن عدم أخذ التطعيم يعد من قبيل اللامبالاة الشديدة».
وقال هونيس الذي تولى الرئاسة التنفيذية وقيادة بايرن على مدار سنوات طويلة، إنه قطع لعبة ورق، لأن أحد اللاعبين لم يكن ملقحا، وأضاف» يمكنني أن أصبح متشددا إلى حد كبير إذا رفض شخص أخذ التطعيم».
وتابع أنه كان قد أجرى محادثات كثيرة حول هذا الموضوع مع لاعب الفريق يوشوا كيميش الذي كان معروفا بموقفه الرافض لأخذ التطعيم، وقال هونيس «وكان هذا أمرا صعبا، لأنه كان متأثرا باتجاه معين».
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