صدام إسباني بولندي بالكأس العالمية للتنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل المنتخبان الإسباني والبولندي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، حيث سيلعبان معا غدا.

واحتاجت إسبانيا لتحقيق فوز واحد فقط على صربيا لضمان التأهل عن المجموعة الأولى، حيث فاز بابلو كارينو بوستا على فيليب كراجينوفيتش 6 / 3 و6 / 4، بمساعدة 30 فائزا.

وفاز روبرتو باوتيستا أجوت على دوسان لاجوفيتش 6 / 1 و6 / 4، قبل أن تحقق صربيا الفوز بمباراة الزوجي، حينما تغلب كل من نيكولا كاسيتش وماتي سابانوف على بيدرو مارتينيز وألبرت راموس فينالوس 7 / 6 و7 / 5 و6 / 3 و10 / 5. وعلى خطى إسبانيا نفسها، وصلت بولندا إلى الدور قبل النهائي، عقب فوزها بصدارة المجموعة الرابعة بتغلبها على الأرجنتين، حيث تغلب كاميل ماجشرزاك على فيدريكو ديلوبونيس 7 / 6 / و7 / 3 فيما فاز هوبرت هوركاتش على دييجو شوارتزمان 6 / 1 و6 / 4. وفي منافسات الزوجي، تغلب الثنائي سيمون فالكوف ويان زيلنسكي على الثنائي ماكسيمو جونزاليس وأندرياس مولتيني 7 / 6 و7 / 4 و7 / 6 و7 / 5.