صدام إسباني بولندي بالكأس العالمية للتنس

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واحتاجت إسبانيا لتحقيق فوز واحد فقط على صربيا لضمان التأهل عن المجموعة الأولى، حيث فاز بابلو كارينو بوستا على فيليب كراجينوفيتش 6 / 3 و6 / 4، بمساعدة 30 فائزا.
وفاز روبرتو باوتيستا أجوت على دوسان لاجوفيتش 6 / 1 و6 / 4، قبل أن تحقق صربيا الفوز بمباراة الزوجي، حينما تغلب كل من نيكولا كاسيتش وماتي سابانوف على بيدرو مارتينيز وألبرت راموس فينالوس 7 / 6 و7 / 5 و6 / 3 و10 / 5. وعلى خطى إسبانيا نفسها، وصلت بولندا إلى الدور قبل النهائي، عقب فوزها بصدارة المجموعة الرابعة بتغلبها على الأرجنتين، حيث تغلب كاميل ماجشرزاك على فيدريكو ديلوبونيس 7 / 6 / و7 / 3 فيما فاز هوبرت هوركاتش على دييجو شوارتزمان 6 / 1 و6 / 4. وفي منافسات الزوجي، تغلب الثنائي سيمون فالكوف ويان زيلنسكي على الثنائي ماكسيمو جونزاليس وأندرياس مولتيني 7 / 6 و7 / 4 و7 / 6 و7 / 5.
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