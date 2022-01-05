تأجيل قمة ليفربول وأرسنال بسبب حالات كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم على طلب نادي ليفربول بتأجيل مباراته التي كانت مقررة أمام مضيفه أرسنال اليوم في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة كأس الرابطة، بسبب تزايد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا في صفوف ليفربول.

وكان ليفربول قد طلب أمس الأول تأجيل المباراة، وبعدها كشفت الفحوص عن حالات إصابة أخرى بالعدوى في الفريق، ومن بينها المدرب المساعد بيب لايندرز.

وتولى الهولندي لايندرز قيادة الفريق في غياب المدير الفني يورجن كلوب الذي يخضع للعزل منذ مطلع الأسبوع، وجاء الكشف عن آخر حالات الإصابة ليغلق ليفربول ملعب تدريب الفريق الأول لمدة 48 ساعة على الأقل.

ووافقت الرابطة على طلب ليفربول، وتقرر أن تكون المباراة الثانية المقررة على ملعب ليفربول الأسبوع المقبل هي مباراة الذهاب، على أن تكون مباراة الإياب هي التي سيحتضنها أرسنال على ملعبه، وذلك في 20 يناير الحالي.

وذكرت الرابطة في بيان لها «بعد الاطلاع على كافة الظروف، وافقت الرابطة على طلب ليفربول، حيث كان التأجيل هو الخيار الوحيد مع تطلع النادي لتخفيف خطر حدوث مزيد من العدوى داخل الفريق والعاملين بالإضافة إلى ضمان حماية الصحة العامة من خلال عدم السفر من ليفربول إلى لندن».

وكان ليفربول قد ألغى بشكل مبدئي، تدريبات الفريق الأول أمس الأول، قبل أن يقدم طلبه للرابطة، لكن منذ ذلك الحين تم تسجيل المزيد من الحالات الإيجابية المشتبه بها بين اللاعبين وطاقم العاملين طوال المساء وكذلك صباح أمس.

وألغى النادي المؤتمر الصحفي مع لايندرز قبل المباراة، ونصح مسؤولو الصحة العامة بإغلاق مركز تدريبات الفريق الأول لمدة 48 ساعة على الأقل.

وبالإضافة إلى كلوب، خضع ثلاثة لاعبين للعزل وهم الحارس أليسون بيكر والمدافع جويل ماتيب والمهاجم روبرتو فيرمينو، فيما يغيب كل من تياجو ألكانتارا وتاكومي مينامينو وناثان فيليبس وديفوك أوريجي وهارفي إليوت للإصابة، بينما يتواجد كل من محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا مع منتخبات بلادهم استعدادا لكأس أمم أفريقيا في الكاميرون.

وذكر ليفربول في بيانه «تسبب تفشي العدوى في عدم وجود العدد الكافي من اللاعبين والعاملين في ليفربول من أجل استكمال المباريات المقررة».

وأضاف «يرغب ليفربول في الإعراب عن شكره وامتنانه لرابطة المحترفين ونادي أرسنال على تفهمهما وكذلك الحال بالنسبة لجماهير الفريقين، في الوقت الذي نواصل فيه العمل في تلك الظروف التي تمثل تحديا».

وستكون إقامة المباراة المقبلة لفريق ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعبه أمام فريق شروزبري تاون، محل شك الآن.