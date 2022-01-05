شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم مدربي الإسماعيلي السابقين في قيادة منتخب مصر بأمم إفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنتطلق نهائيات أمم افريقيا بمشاركة المنتخب المصرى للمرة الـ 25 فى تاريخه، عندما يقع فى المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى تضم نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، فيرصد ” الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى ” جميع ما قدمه مدربى ولاعبى الدراويش خلال هذه البطولة.

تولى شحته ومحسن صالح وشوقى غريب المديرين الفنيين للإسماعيلى السابقين، مناصب مختلفة فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر قبل نهائيات كأس الأمم الافريقية، لكن ظهر عدة إختلافات بينهم خلال التمثيل الدولى.

حيث بدأ ” شحته ” رحلته التدريبية عام 72 بعد دراسته فى ألمانيا عاش فترة كبيرة فى دول الخليج، وقاد الدراويش فنيًا آواخر السبعينات منها إلى مساعدة الإنجليزى مايكل سميث فى التتويج باللقب الافريقى الثالث لمصر عام 86.

فى حين قدم محسن صالح عروض قوية مع الإسماعيلى على مدار 3 مواسم، استطاع من خلالها حصد بطولة الدورى العام وكأس مصر بالإضافة إلى وصافة كأس الاتحاد الافريقى، مما أدى إلى منحه فرصة قيادة مصر خلال أمم افريقيا عام 2004 بتونس ولكنه لم ينجح فى تخطى دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على على زيمبابوى والخسارة من الجزائر والتعادل مع الكاميرون.

بينما فشل شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة الأسبق الذى تولى هذه المهمة عقب قيادته للدراويش مباشرة فى أكتوبر 2013، الصعود إلى نهائيات غينيا الاستوائية 2015 عقب احتلال مصر المركز الثالث برصيد 6 نقاط فى مجموعة ضمت السنغال وتونس وبواتسونا.