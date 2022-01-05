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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يُدعم البطل البارالمبي "مازن هشام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الإسماعيلى وكل أعضاء الجهاز الفنى على مساندة ودعم “مازن هشام” بطل السباحة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك على هامش المران.
واستقبل الفريق البطل اليوم بمقر النادى وتم إلتقاط الصور التذكارية معه ، فى أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة.
ويتطلع الإسماعيلى دائما لمساندة ومؤازرة الأبطال من ذوى الهمم لتحفيزهم على التألق..
الجدير بالذكر أن الفريق يستعد حاليا للمشاركة بغمار بطولة كأس رابطة الأندية.