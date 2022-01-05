شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يُدعم البطل البارالمبي "مازن هشام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الإسماعيلى وكل أعضاء الجهاز الفنى على مساندة ودعم “مازن هشام” بطل السباحة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك على هامش المران.