شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يخضع لأشعة رنين على المخ للاطمئنان على حالته بعد اصابته بتشنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندري، أشعة رنين على المخ خلال الساعات المقبلة، لزيادة الاطمئنان على حالته الصحية وذلك بعد إصابته بحالة تشنج مفاجئ خلال قيادته لسيارته يوم الأحد الماضي.

ورفض الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بفريق الاتحاد السكندري، مشاركة حسام عاشور لاعب وسط الفريق في التدريبات، وذلك للإطمئنان على اللاعب أولاً من الناحية الطبية بعد خروجه من المستشفى، وكان عاشور قد تعرض لحالة تشنج مفاجئ الأحد الماضي، خلال قيادته لسيارته مما استدعى نقله سريعاً إلى المستضفى ليخضع لعدد من الفحوصات الطبية استغرقت 24 ساعة.

وكان عاشور قد عاد للمشاركة فى التدريبات مع الفريق خلال ديسمبر الماضى، وذلك بعد فترة غياب طويلة امتدت لنحو 7 أشهر، وذلك عقب تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى.

ونفى عاشور، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الأنباء التى تداولت مؤخرا عن اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه ما زال قادرا على العطاء فى الملاعب ولم يقرر الاعتزال بعد.