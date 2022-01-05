شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعي بهدد بفسخ تعاقده مع المصري خلال أيام ويقاضي الطرابيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نبيل أبو زيد وكيل أعمال عمرو مرعي مهاجم النادي المصري، أن اللاعب يقترب من فسخ تعاقده مع النادي المصري خلال أيام وذلك بعد تأخير دفع مستحقاته لـ 3 أشهر ماضية.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات إذاعية: عمرو مرعي لم يحصل على أي أموال خلال 3 شهور السابقة، وخلال أيام سنقوم بفسخ تعاقده وسيصبح لاعبا حرا، وهناك 4 أندية ترغب في ضم عمرو مرعي ضمن الـ7 مراكز الأولى في الدوري.

وشدد وكيل مرعي على أن اللاعب له 3 ملايين و500 ألف جنيه مستحقات متأخرة لدى المصري.

وتعاقد عمرو مرعي مع المصري لمدة 3 مواسم مقابل 15 مليون، وسجل عمرو مرعي هدفين في 5 مباريات خلال 321 دقيقة بالدوري الموسم الجاري.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب ان وكيل اللاعبين نبيل ابوزيد بصدد التقدم بشكوى للجنه شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكره القدم للمطالبه بفسخ تعاقد عمرو مرعي مع المصري والمطالبة بالحصول علي مستحقاته اللاعب المتبقيه له هذا الموسم بعد تقديم كل المستندات التي تثبت شكواه مع الأخذ في الاعتبار قيام محامي نجم طلائع الجيش السابق برفع دعوي قضائيه ضد مجلس اداره النادي المصري وبالتحديد الدكتور علي الطرابيلي امين الصندوق استنادآ للشيك الذي حصل عليه اللاعب من الاخير منتصف أكتوبر الماضي وتم رفضه من البنك .