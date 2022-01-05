الامارات | مدرب يوفنتوس يوجه صدمة إلى نادي برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يوفنتوس يوجه صدمة إلى نادي برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري اليوم أن المهاجم الدولي الاسباني ألفارو موراتا لن يغادر صفوف فريق "السيدة العجوز" خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر الحالي. وقال مدرب "بيانكونيري" في مؤتمر صحافي إن "موراتا لن يغادر"، على خلفية ما نُشر في وسائل إعلام إيطالية وإسبانية عن اهتمام نادي برشلونة بالمهاجم البالغ 29 عاماً والمعار حاليًا من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى يوفنتوس. وتعتبر هذه ضربة شديدة لخطط برشلونة في الانتقالات الشتوية.

وأشاد أليغري بخصال موراتا عشية عودة عجلة الـ "سيري أ" للدوران بعد العطلة الشتوية وقبيل مواجهة فريقه المنتظرة أمام نابولي الثالث "قبل كل شيء، ألفارو هو لاعب سجل 20 هدفًا في الموسم الماضي، كما سجل هذا العام 7 أهداف من دون أن يسدد ركلات الجزاء أو الركلات الحرة. إنه لاعب قوي ومهم". وأضاف المدرب الإيطالي "يُنظر إليه على أنه شخص يفتقد شيئًا، لكنه ليس كذلك. تحدثت معه وأعلمته أنه لن يغادر. يمكنه أن ينعم براحة البال".

ويلعب موراتا مع يوفنتوس على سبيل الإعارة للموسم الثاني توالياً، في حين بإمكان صاحب المركز الخامس في الدوري (35 نقطة) والذي لم يفعّل بند خيار الشراء في يونيو، التعاقد معه نهائياً في نهاية الموسم الحالي. وإلا سيعود المهاجم الاسباني إلى العاصمة مدريد للالتحاق بصفوف فريق "روخيبلانكوس" الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2023.

وبحسب الصحافة المحلية، حاول يوفنتوس التقرب من باريس سان جرمان للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي على سبيل الإعارة أيضاً في حال غادر موراتا مدينة تورينو الشهر الحالي. كما يضع النادي الإيطالي على لائحة تعاقداته مهاجمي فيورنتينا الصربي دوشان فلاهوفيتش وساسولو جيانلوكا سكاماكا، إلا أن موارده المالية الضئيلة لا تسمح له بالقيام بتعاقدات خيالية.

وضمن هذا السياق، أكد أليغري أن تشكيلة يوفنتوس لن تشهد تغييرات جذرية، مشدداً في الوقت ذاته على رغبته بالاستغناء عن خدمات لاعب خط الوسط الويلزي آرون رامسي (31 عاماً) حيث لم يعد لاعب أرسنال الانكليزي السابق يدخل ضمن خططه.

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