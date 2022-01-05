مدرب الفيصلي: لا تهمنا الأرض والجمهور

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وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر أمام الهلال اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض «فريقي جاهز لمواجهة اليوم. عند وجود العزيمة والرغبة في الفوز لا يوجد فرق في اللعب خارج الأرض».
وأكد راموس جاهزية فريقه لتحدي الهلال وامتلاكه الأسلحة اللازمة لخوض المواجهة.
وأضاف «عالجنا الأخطاء التي أدت لخسارتنا أمام الهلال في الدوري وسنظهر بصورة مختلفة».
من جانبه قال لاعب الفيصلي خالد الكعبي «الفيصلي بطل كأس الملك وسيظهر الروح المعروفة عنه اليوم، نتمنى أن نوفق ونتوج بكأس السوبر».
وأضاف «حاولنا التحضير للمباراة بشكل أكبر من أي مباراة أخرى. أعتقد أن الحظوظ متقاربة والأفضل سيتوج باللقب».
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