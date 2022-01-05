جارديم: سنخوض السوبر بطريقة مختلفة

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وعن اختلاف المواجهة التي ستجري اليوم عن المواجهة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي في الجولة الـ14 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الهلال 3/ 2 بصعوبة، قال «علينا أن نمنح الفيصلي حقه، فهو فريق يتمتع بإمكانات جيدة».
وأضاف «قد نخوض مباراة اليوم بطريقة مختلفة عن مباراة الدوري».
كما تحدث اللاعب ماتيوس بيريرا، حيث قال «نسعى للتويج باللقب الثاني هذا الموسم، ندرك إمكانات الفيصلي جيدا وصعوبة مواجهته والندية التي أظهرها في مواجهة الجمعة الماضي، لذلك سنضاعف جهدنا ونضع كل ثقلنا في المباراة لتحقيق الفوز».
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