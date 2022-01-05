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جارديم: سنخوض السوبر بطريقة مختلفة

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق الهلال، ليوناردو جارديم إن الجميع يدركون أن الهلال هو المنافس الأول على جميع البطولات؛ لذلك سنقدم كل ما لدينا للفوز بكأس السوبر اليوم أمام الفيصلي.

وعن اختلاف المواجهة التي ستجري اليوم عن المواجهة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي في الجولة الـ14 لدوري الأمير للمحترفين، وانتهت بفوز الهلال 3/ 2 بصعوبة، قال «علينا أن نمنح الفيصلي حقه، فهو فريق يتمتع بإمكانات جيدة».

وأضاف «قد نخوض مباراة اليوم بطريقة مختلفة عن مباراة الدوري».

كما تحدث اللاعب ماتيوس بيريرا، حيث قال «نسعى للتويج باللقب الثاني هذا الموسم، ندرك إمكانات الفيصلي جيدا وصعوبة مواجهته والندية التي أظهرها في مواجهة الجمعة الماضي، لذلك سنضاعف جهدنا ونضع كل ثقلنا في المباراة لتحقيق الفوز».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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