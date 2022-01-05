شكرا لقرائتكم خبر جارديم: سنخوض السوبر بطريقة مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق الهلال، ليوناردو جارديم إن الجميع يدركون أن الهلال هو المنافس الأول على جميع البطولات؛ لذلك سنقدم كل ما لدينا للفوز بكأس السوبر اليوم أمام الفيصلي.

وعن اختلاف المواجهة التي ستجري اليوم عن المواجهة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي في الجولة الـ14 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الهلال 3/ 2 بصعوبة، قال «علينا أن نمنح الفيصلي حقه، فهو فريق يتمتع بإمكانات جيدة».

وأضاف «قد نخوض مباراة اليوم بطريقة مختلفة عن مباراة الدوري».

كما تحدث اللاعب ماتيوس بيريرا، حيث قال «نسعى للتويج باللقب الثاني هذا الموسم، ندرك إمكانات الفيصلي جيدا وصعوبة مواجهته والندية التي أظهرها في مواجهة الجمعة الماضي، لذلك سنضاعف جهدنا ونضع كل ثقلنا في المباراة لتحقيق الفوز».