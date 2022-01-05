رسمياً.. جمال علام رئيساً جديداً للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انتخابات اليوم الاربعاء

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم الانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء لانتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة، اسفرت عن جمال علام رئيساً جديداً، بعد تفوقه على المرشح محمد إبراهيم.

جمال علام هو الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم الذي تولى المسؤولية من 2012 إلى 2016، وتألفت قائمته الانتخابية من خالد الدرندلي، أمين عام النادي الأهلي السابق، نائبًا للرئيس، ومحمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي أعضاء المجلس.

أما محمد إبراهيم فهو رئيس نادي بولاق الدكرور، وكانت قائمته الانتخابية تضم نائباً للرئيس محمد حسني، وعضوية المجلس كل من مؤمن جاد، وأسامة محمود، ومحمد حسن، ومصطفى محمد، وحميد مرتضى، وإسلام عبد الرب النبي، ونيفين جمال.

وشارك في الانتخابات 114 نادياً مصرياً، اختاروا جمال علام وقائمته الانتخابية كمجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة علام هو أول مجلس إدارة منتخب للاتحاد المصري للعبة يتولى المسؤولية، منذ استقالة هاني أبو ريدة في عام 2019، حيث تولت لجنة ثلاثية بقيادة أحمد مجاهد، المسؤولية بتوصية من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

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