كيران تريبيير يفتتح صفقات نيوكاسل يونايتد تحت قيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وصل المدافع كيران تريبيير إلى ملعب التدريبات في نيوكاسل للخضوع للفحص الطبي قبل انتقاله من أتلتيكو مدريد، ليصبح الظهير الأيمن أول توقيع للنادي تحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون جنيه إسترليني

وغادر تربيير اتليتكو مدريد يوم الأربعاء، ووصل الآن إلى شمال شرق إنجلترا لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع نيوكاسل يونايتد.

ووافق نيوكاسل يونايتد على دفع مبلغ مبدئي قدره 12 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات مدافع توتنهام السابق، مع إضافات ترفع المبلغ إلى 15 مليون جنيه إسترليني، كمل سيصبح اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي.

بالإضافة إلى الظهير الأيمن، يريد نيوكاسل يونايتد مدافعًا مركزيًا، ولاعبي خط وسط ومهاجمًا إضافيًا واحدًا على الأقل، او مهاجمان اثنان، مع إصابة كالوم ويلسون في ربلة الساق مما أدى إلى تفاقم الحاجة إلى مهاجم جديد.

ويراقب الماكبايز أيضًا عن كثب سوق الانتقالات الشتوية بشكل عام، ومستعدون للاستفادة من أي فرص قد تظهر من الآن وحتى نهاية الميركاتو الشتوي 2022.

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