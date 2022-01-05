تقرير | ما سبب هوس لابورتا بضم هالاند إلى برشلونة؟ وما علاقة ريال مدريد؟

يبدو أن رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا، مهووس بالتعاقد مع النرويجي ارلينج هالاند ليكون مهاجم بوروسيا دورتموند في مقدمة صفقات برشلونة الصيفية، فما سبب اصرار رئيس البلوجرانا على الصفقة رغم تكلفتها؟ وما علاقة ريال مدريد بذلك؟

في الحقيقة، لا يختلف اثنان على حاجة برشلونة للمهاجم ارلينج هالاند، اكثر من غيره من الاندية الأوروبية الأخرى، بما في ذلك الغريم التقليدي ريال مدريد، خصوصاً بعد مغادرة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي نحو باريس سان جيرمان، و الفرنسي انطوان جريزمان العائد إلى اتليتكو مدريد.

ترك ذلك النادي الكتالوني بلا أنياب، وبالكاد ينجح فريق تشافي هيرنانديز في الوصول إلى المرمى، رغم المستوى المقبول الذي تقدمه عناصر البلوجرانا الشابة، في أغلب المباريات.

ما سبب هوس لابورتا بضم هالاند إلى برشلونة؟ وما علاقة ريال مدريد؟

يحتاج النادي الكتالوني إلى التعاقد مع هالاند كونه الهدف الرئيسي في صفقات برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2022، بهدف قيادته لمشروع النادي الجديد تحت قيادة تشافي هيرنانديز، لكن جوان لابورتا يحاول ضم المهاجم النرويجي لاسباب أخرى ايضاً.

ويسعى رئيس برشلونة القديم الجديد إلى قطع الطريق على الغريم فلورنتينو بيريز، لمنعه من ضم هالاند إلى صفقات ريال مدريد الصيفية، تجنباً لامتلاك النادي الملكي لأقوى خط هجوم صاعد في العالم.

ويضم فريق كارلو أنشيلوتي بالفعل، المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يبصم على موسم غاية في الروعة، حيث بات ركيزة أساسية في الفريق، بالاضافة إلى اقتراب فلورنتينو بيريز من اتمام صفقة انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ما جعل لابورتا يحاول منع النرويجي من الانضمام إلى الثنائي المرعب، وفقاً لصحيفة الماركا الإسبانية.

ويدخل ارلينج هالاند ضمن صفقات ريال مدريد المحتملة في الميركاتو الصيفي 2022، خصوصا بعد تفعيل خيار الشرط الجزائي في عقد المهاجم النرويجي البالغ 75 مليون يورو فقط، بالاضافة الى قدوم مبابي في صفقة انتقال مجانية، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن رئيس برشلونة، سيحاول بكل قوة منع ذلك.

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