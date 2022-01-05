الامارات | شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها لتأمين كأس "السوبر".. و"الرابطة" تطلق كرنفال المسابقة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها لتأمين كأس "السوبر".. و"الرابطة" تطلق كرنفال المسابقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت اللجنة الأمنية في شرطة أبوظبي، المعنية بمسابقة كأس السوبر الاماراتي 2022، تحت شعار "الإمارات ملتقى العالم"، والتي تقام بين فريقي الجزيرة وشباب الأهلي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين مساء الجمعة المقبل، استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين، مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية، المكلفة بتأمين فعاليات البطولة.

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد، وارتداء الكمامات طوال الوقت والحرص على التباعد الجسدي وعدم مغادرة المقاعد إلا للضرورة حرصاً على سلامتهم وأمنهم والالتزام بقائمة المواد الممنوعة.

وأكدت في بيان صحافي على التشجيع الحضاري بما يتناسب مع هذه البطولة، والتقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور، وإتباع إرشادات عناصر المرور حرصاً على سلامتهم وسهولة وصولهم إلى المباراة والتعاون مع عناصر الشرطة والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور والإجراءات المرورية المنظمة لحركة السير والمرور، بالطرق والمداخل المؤدية إلى الملعب.

وتشارك في تأمين البطولة فرق من مديرية شرطة العين وإدارة المهام الخاصة وادارة المرور العين، وادارة التفتيش الأمني k9 وطيران شرطة أبوظبي وإدارتي الشرطة المجتمعية والدوريات الخاصة ومراكز القيادة والتحكم ومسرح الجريمة وعناصر (كلنا شرطة)، بجهود العمل الجماعي من أجل إسعاد الجماهير، وتسهيل دخولهم إلى الملاعب وتعزيز أمنهم وسلامتهم.

في جانب آخر، أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية، "كرنفال السوبر" المخصص للجماهير في المنطقة المحيطة باستاد هزاع بن زايد، بداية من اليوم ولمدة 3 أيام متواصلة، من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً يومياً. وتمت إقامة العديد من الفعاليات وتحضير مرافق للجماهير من أجل الاستمتاع وعيش أجواء كأس السوبر الإماراتي، المقرر أن يقام يوم الجمعة 7 يناير، ويجمع بين فريقي الجزيرة وشباب الأهلي تحت شعار "الإمارات ملتقى العالم".

وحظي اليوم الأول للكرنفال بإقبال من الجماهير وزوار المنطقة، كما بدأت الجماهير بالتوافد إلى الاستاد لإجراء مسحة الأنف PCR ضمن مبادرة الرابطة بالتعاون مع ياس كلينيك يومي الأربعاء والخميس.

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