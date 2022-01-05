الامارات | سيباستيان لوب يبقي الضغط على العطية في رالي داكار

شكرا لقرائتكم خبر عن سيباستيان لوب يبقي الضغط على العطية في رالي داكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سيباستيان لوب اليوم عرضاً قويا بمواصلة الضغط على السائق القطري ناصر العطية خلال يوم فصلت فيه 52 ثانية بين أسرع ثلاثة سائقين في أصعب رالي في العالم. وحافظ سائق فريق البحرين ريد إكستريم بطل العالم للراليات تسع مرات على إبقاء منافسه ناصر العطية تحت أنظاره، مسجلاً ثاني أسرع زمن في المرحلة الرابعة البالغ طولها 465 كيلومتر، وعلى بعد 25 ثانية فقط من القطري العطية و 27 ثانية متقدما على كارلوس ساينز.

وأحرز ناصر العطية (تويوتا) المركز الاول في المرحلة الرابعة، التي امتدت على مسافة 464 كلم بين القيصومة والعاصمة السعودية الرياض اثر عقوبة الدقيقتين التي انزلت بالسائق السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف تويوتا). وكان الراجحي حسم المرحلة بعد ان اجتازها بـ 3 ساعات و54 دقيقة، لكنه سرعان ما تعرض للعقوبة بسبب تخطيه معدل السرعة القانوني المسموح به ليتراجع الى المركز الخامس.

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