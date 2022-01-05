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لاعبو بيراميدز يرحبون بكوبر فى الدفاع الجوى قبل ودية منتخب الكونغو

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القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق بيراميدز علي الترحيب بهيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والحالي لمنتخب الكونغو، وذلك قبل المباراة الودية التي ستقام علي ملعب الدفاع الجوى بين بيراميدز ومنتخب الكونغو.

والتقط لاعبو بيراميدز الصور التذكارية مع كوبر ومحمود فايز، مرحبين بوجوده رفقة منتخب الكونغو في مصر.

وكان تشكيل بيراميدز في ودية الكونغو 

 

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة منتخب الكونغو، وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان 

 

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر 

 

خط الوسط: نبيل دونجا - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - إسلام عيسى 

 

خط الهجوم: دودو الجباس 

 

وتأتي المباراة في إطار التجهيزات لخوض مباريات كأس الرابطة والبداية يوم ١٢ يناير الجاري أمام الاتحاد السكندري.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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