شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. منتخب مصر يطير للكاميرون الساعة 3 عصر الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يطير منتخب مصر لكرة القدم رسميا إلى الكاميرون فى الثالثة عصر الجمعة المقبل لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى .

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، منتخب مصر في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى:

نيجيريا × مصر .. الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022

مصر × غينيا بيساو .. الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022

مصر × السودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022

ويعتبر المنتخب المصرى هو سيد أفريقيا والاكثر تتويجا باللقب القارى حيث وصل منتخب مصر لنهائى كأس الأمم الأفريقية في 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة وتمكن من إحراز اللقب 7 مرات، الرقم الذى وضع منتخب الفراعنة على عرش صدارة المنتخبات الأفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب