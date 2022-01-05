شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش لن يصطحب إبراهيم عادل وحمدي ومروان فى رحلة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فى مفاجأة من العيار الثقيل قرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عدم اصطحاب الثلاث لاعبين الذين تمت إضافتهم لقائمة الفراعنة المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، وهم إبراهيم عادل ومحمد حمدى ومروان حمدى، في رحلة السفر إلى الكاميرون.

وقرر كيروش استمرار الثلاث لاعبين في انديتهم وتجهيزهم لوقت الحاجة إلي خدمات أي منهم، علي إن يتم استدعاء أي لاعب من الثلاثة للسفر إلي الكاميرون في حالة الاحتياج لخدماتهم.

ولم ينضم أي من إبراهيم عادل ومحمد حمدي ومروان حمدي لمعسكر المنتخب المقام حاليًا قبل السفر إلي الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.