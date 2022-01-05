شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رحلة الفراعنة للكاميرون للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش للسفر لمدينة جاروا الكاميرونية عبر طائرة خاصة للمشاركة في نهائيات الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: متى تقام المباراة الافتتاحية لكأس الامم الافريقية ؟

ج: تقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية يوم 9 يناير على الملعب الأولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في السادسة بتوقيت القاهرة بين الكاميرون المستضيف وبوركينا فاسو.

س: متى يظهر منتخب مصر بكأس الامم الافريقية ؟

ج: يفتتح منتخب مصر منافساته فى الكان ضد نيجيريا بتمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، ويواجه الفراعنة، منتخب غينيا بيساو، بالساعة التاسعة مساء السبت، الموافق 15 يناير 2022 ، على أن تقام مباراة مصر أمام السودان بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، بتمام الساعة التاسعة يوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022.

س: متى تغادر بعثة منتخب مصر للكاميرون ؟

ج: كان من المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم الجمعة المقبل عبر طائرة خاصة للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التى تنطلق فى التاسع من يناير الحالى حتى السادس من فبراير المقبل، ولكن تقرر سفر المنتخب الوطني إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم السبت المقبل لعدم جاهزية مطار المدينة لاستقبال الطائرة الخاصة ببعثة المنتخب يوم الجمعة كما كان مقررا، فيما حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على مواقفة الاتحاد الإفريقي CAF على هذا التعديل باعتباره اضطراريًا وخارجا عن إرادة البعثة المصرية وتجرى حالياً محاولات لتعديل موعد سفر البعثة ليعود الجمعة بدلا من السبت.

س: كيف تواجه بعثة منتخب مصر فيروس كورونا فى الكاميرون ؟

ج: يصطحب الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا جميع الأدوية الخاصة بفيروس كورونا إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2022 التي تنطلق يوم 9 يناير حتي 6 فبراير المقبل، وإتباع جميع الإجراءات الخاصة داخل فندق الإقامة ، و الأتوبيس الخاص بالفريق.

كما يصطحب الجهاز الطبي " بدل " خاصة بفيروس كورونا إلى الكاميرون تحسبا لإصابة أي لاعب.

س: ماهى قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس الامم الافريقية ؟

ج: ضمت القائمة النهائية الرسمية للمنتخب في أمم إفريقيا 25 لاعبًا.. هم حراس المرمى: مجمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد.. خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء... خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد زيزو ومهند لاشين... الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي.