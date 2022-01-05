شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام لليوم السابع : سنوفر الاستقرار لكيروش وجهازه .. وتنسيق كامل مع رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه جمال علام رئيس اتحاد الكوة الجديد الشكر للجمعية العمومية بعد انتخابه اليوم رئيسا الجبلابة بالحصول علي ١٠٩ صوت.
قال علام لـ"الخليج 365" ان منتخب مصر علي راس اولوياته حاليا خاصة وان المنتخب مقبل علي بطولة مهمة وهي آمم افريقيا مشددا علي توفير الاستقرار للجهاز الفني بقيادة كيروش لتحقيق افضل النتايج واسعاد الجماهير المصرية.
تابع ان المجلس سيعقد اول اجتماعاته الان لمناقشة ترتيبات سفر المنتخب ودعم المنتخب موضحا انه سيكون هناك تواصل داءم مع رابطة الاندية المحترفة وكذلك كل الروابط في القسم الثاني والثالث.
فيما قرر مجلس اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام ، استمرار رابطة الاندية بتشكيلها الحالي لنهاية الموسم الجاري ، ويعتبر هذا القرار أول قرارات الاتحاد بعد إعلان فوز قائمة جمال علام بشكل رسمي لقيادة الجبلاية لمدة 4 سنوات مقبلة .
وفازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.
وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس و الأعضاء محمد حلمي مشهور ، ومحمد أبو الوفا ، وحازم إمام ، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي .
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد عقدت اجتماعها العادي في الحادية عشر والنصف ظهرًا برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد وحضور كيني جون ماري مندوبًا عن الاتحاد الدولي FIFA والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على محضر اجتماع الجمعية السابق وتقرير النشاط والميزانيات والقوائم المالية ، قبل أن تبدأ العملية الانتخابية.