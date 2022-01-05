شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام و الدرندلى يعاينان مشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام جمال علام رئيس إتحاد الكره و معه خالد الدرندلي بمعاينة مشروع الهدف عقب الانتخابات التى أقيمت اليوم لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة خلال الفترة المقبلة .

وقرر مجلس اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام ، استمرار رابطة الاندية بتشكيلها الحالي لنهاية الموسم الجاري ، ويعتبر هذا القرار أول قرارات الاتحاد بعد إعلان فوز قائمة جمال علام بشكل رسمي لقيادة الجبلاية لمدة 4 سنوات مقبلة .

فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وتضم القائمة الفائزة كل من: جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس و الأعضاء محمد حلمي مشهور ، ومحمد أبو الوفا ، وحازم إمام ، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي .

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم قد عقدت اجتماعها العادي في الحادية عشر والنصف ظهرًا برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد وحضور كيني جون ماري مندوبًا عن الاتحاد الدولي FIFA والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على محضر اجتماع الجمعية السابق وتقرير النشاط والميزانيات والقوائم المالية ، قبل أن تبدأ العملية الانتخابية.