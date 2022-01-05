شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام رئيسا لبعثة منتخب مصر فى أمم إفريقيا بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد تكليف جمال علام رئيس المجلس برئاسة بعثة منتخب مصر خلال رحلته إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

كما يسافر اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمرافقة بعثة منتخب مصر في رحلته إلى الكاميرون، وتحدد موعد السفر في الثالثة عصر الجمعة عبر طائرة خاصة تقل بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون.

ويطير منتخب مصر لكرة القدم رسميا إلى الكاميرون فى الثالثة عصر الجمعة المقبل لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وستجمع المباراة الافتتاحية لامم أفريقيا 2021 منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى .

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، منتخب مصر في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى:

نيجيريا × مصر .. الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022

مصر × غينيا بيساو .. الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022

مصر × السودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022

ويعتبر المنتخب المصرى هو سيد أفريقيا والاكثر تتويجا باللقب القارى حيث وصل منتخب مصر لنهائى كأس الأمم الأفريقية في 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة وتمكن من إحراز اللقب 7 مرات، الرقم الذى وضع منتخب الفراعنة على عرش صدارة المنتخبات الأفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب