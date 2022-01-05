7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 يناير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،فوز قائمة جمال علام بانتخابات اتحاد الكرة بالاغلبية المطلقة ،خزينة اتحاد الكرة "فارغة" من أى أموال قبل قدوم المجلس الجديد ،انضمام محمد صلاح وتريزيجيه للمنتخب استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية ،تمهيدًا لبيعه للأهلى .. باهر المحمدى يمد ويعدل عقده مع الإسماعيلي .

فوز قائمة جمال علام بانتخابات اتحاد الكرة بالاغلبية المطلقة

فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد ، حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

تمهيدًا لبيعه للأهلى .. باهر المحمدى يمد ويعدل عقده مع الإسماعيلي

علم الخليج 365 ان باهر المحمدي نجم دفاع الاسماعيلي مد وعدل عقده مع ناديه خلال الأيام الماضية ليحصل بعد التعديل على 6 ملايين جنيه سنوياً.

انضمام محمد صلاح وتريزيجيه للمنتخب استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية .. صور

انضم صباح اليوم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي و قائد المنتخب الوطني ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي ، إلى تدريبات المنتخب لتكتمل القائمة المسافرة إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية البالغة 25 لاعبًا.

خزينة اتحاد الكرة "فارغة" من أى أموال قبل قدوم المجلس الجديد

أظهر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المنعقد حاليا بمقر مشروع الهدف لانتخاب مجلس إدارة جديد خلو ميزانية اتحاد الكرة من أية مبالغ والتأكد من أن رصيدها "صفر". الأهلى يرفض فتح "خزائنه" لضم أشرف بن شرقي رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة فتح خزائن النادي من أجل ضم المغربي أشرف بن شرقي خلال الصيف المقبل بعدما تعثّرت مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع الزمالك الفترة الماضية ، وتؤكد إدارة القلعة الحمراء أن فكرة تقديم عرض بمقابل مالي كبير وفتح خزائن النادي لضم بن شرقي ستكون صعبة للغاية لأن الأهلي لديه "سقف" رواتب وعقود لا يمكن أن يتخطّاه مهما كانت الصفقة المطلوب إتمامها حتى لا تحدث "فتنة" في الفريق بسبب الفارق الكبير بين عقود اللاعبين.