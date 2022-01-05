شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يغيب عن مران الاتحاد بأوامر الطبيب ويخضع لأشعة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بفريق الاتحاد السكندري، مشاركة حسام عاشور لاعب وسط الفريق في التدريبات، وذلك للإطمئنان على اللاعب أولاً من الناحية الطبية بعد خروجه من المستشفى، وكان عاشور قد تعرض لحالة تشنج مفاجئ الأحد الماضي، خلال قيادته لسيارته مما استدعى نقله سريعاً إلى المستضفى ليخضع لعدد من الفحوصات الطبية استغرقت 24 ساعة.

ومن المقرر أن يضع عاشور لأشعة جديدة للإطمئنان على حالتة الصحية بشكل تام قبل مشاركته في مران الاتحاد من جديد.

وكان عاشور قد عاد للمشاركة فى التدريبات مع الفريق خلال ديسمبر الماضى، وذلك بعد فترة غياب طويلة امتدت لنحو 7 أشهر، وذلك عقب تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى.

ونفى عاشور، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الأنباء التى تداولت مؤخرا عن اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه ما زال قادرا على العطاء فى الملاعب ولم يقرر الاعتزال بعد.